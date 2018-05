Da Dybala a "DyBayern": a Monaco pronti 100 milioni per la Joya

Presto potrebbe essere Paulo "DyBayern". Il numero 10 della Juventus, non è un segreto, piace a tanti top club europei. La Juventus non ha mai seriamente pensato a una possibile cessione, ma si sa che a Torino tutti sono utili e nessuno indispensabile.

Non si può escludere che di fronte a un assegno da 100 milioni di euro - è la Bild a "dare i numeri" - Agnelli e Marotta tentennino. Oltre al Bayern, vicino a salutare due cavalli di razza come Robben e Ribery a fine corsa (e quindi costretto a svecchiare la rosa in attacco) c'è anche l'Atletico Madrid sulle tracce della Joya, soprattutto se come pare certo Antoine Griezmann dovesse salutare il Wanda Metropolitano e la banda del Cholo Simeone.

A Torino saranno settimane di dubbi e progetti. Un talento giovane con ampi margini di miglioramento come Dybala sarebbe al centro di qualsiasi progetto tecnico, quindi anche in caso di addio ad Allegri non sono in discussione l'importanza e la qualità del numero 10. Ma come dimostrano le cessioni di Vidal, Pogba, Coman e Bonucci, di fronte ad offerte da capogiro ci si siede al tavolo con chiunque in corso Galileo Ferraris.

Su un punto tutti gli osservatori più attenti sono concordi: gli investimenti più grossi la Juventus li dovrà fare a centrocampo, dove c'è bisogno di nuova energia e piedi buoni. Il solo Pjanic sembra certo del posto da titolare: Khedira potrebbe scegliere la Major League Soccer per l'ultimo grande contratto, Marchisio non è più al top, Sturaro è solo un'alternativa, Matuidi ha convinto ma non è quel giocatore in grado di alzare il livello di una squadra. La difesa con l'arrivo di Caldara e forse di Darmian sembra puntellata a dovere, e Szczęsny è il numero 1 designato per il dopo-Buffon.

Se l'arrivo di Emre Can è quasi certo, per il primo obiettivo Milinkovic Savic non sarà facile convincere Lotito. E i soldi di almeno una cessione eccellente diventerebbero essenziali per fare un mercato da big.

Sono troppi 100 milioni per Paulo Dybala? Sì, è possibile. Ma in un mercato in cui il Barcellona acquista Ousmane Dembele per 105 milioni di euro più bonus, tutte le quotazioni sono puramente indicative. E Marotta non ha intenzione di fare sconti.