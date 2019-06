Chi è Paulo Fonseca, il nuovo allenatore della Roma

La Roma ha un nuovo allenatore: si tratta di Paulo Fonseca. Come confermato da un comunicato ufficiale comparso sul sito della società giallorossa, il portoghese di 46 anni un contratto che lo legherà al club capitolino per i prossimi due anni, con un'opzione di rinnovo per il terzo.

Dopo l'ufficialità sono arrivate le prime parole del tecnico, che prende il posto di Claudio Ranieri: "Sono entusiasta e motivato dalla sfida che ci aspetta e non vedo l'ora di trasferirmi a Roma, di incontrare i nostri tifosi e di cominciare a lavorare. Credo che insieme potremo creare qualcosa di speciale".

"Sono molto felice di essere stato nominato nuovo allenatore dell'As Roma e desidero ringraziare tutta la dirigenza del club per l'opportunità che mi è stata data".

Chi è Paulo Fonseca

Da non confondere con Daniel Fonseca, attaccante uruguaiano che negli anni '90 vestì le maglie di Roma e Juventus, Paulo Fonseca è un allenatore di nazionalità portoghese, nato nel 1973 in Mozambico. Il tecnico viene dallo Shakhtar Donetsk, dove ha conquistato coppa e campionato in ognuna delle tre stagioni in cui ha guidato il club ucraino. Nel 2017 si è anche aggiudicato la Supercoppa d'Ucraina. Fonseca vanta una lunga esperienza da allenatore nel calcio portoghese, sulle panchine del Pacos Ferreira, Braga e Porto.

Da calciatore ha ricoperto il ruolo di difensore centrale, giocando più di 100 presenze nella massima serie portoghese. Nel 2005, subito dopo il ritiro dal calcio giocato, ha iniziato la carriera da allenatore nel proprio Paese, dove ha conquistato la Supercoppa con il Porto nel 2013 e la Coppa di Portogallo con il Braga nel 2016.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!