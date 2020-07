Per la Ferrari è notte fonda, Vettel e Leclerc vengono doppiati: disastro in Ungheria

Le Mercedes fanno il vuoto in Ungheria. Sul circuito dell'Hungaroring Lewis Hamilton ha collezionato la seconda vittoria della stagione dominando dal primo all'ultimo giro. Il campione britannico ha preceduto sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, autore di un'ottima gara, nonostante il brivido iniziale quando prima del via ha urtato le barriere. Terzo posto per l'altra Mercedes di Valterri Bottas. Quarto posto per la Racing Point di Lance Stroll e quinto per l'altra Red Bull di Alexander Albion.

Altra gara difficile per le Ferrari con Sebastian Vettel sesto e Charles Leclerc undicesimo, doppiati da Hamilton che si è preso anche il giro veloce eguagliando il record di Schumi di singole vittorie in un Gp: otto. Per le rosse un'umiliazione cocente, che ora apre molte interrogativi sul prosieguo della stagione.

MotoGp, domina Quartararo. Marquez a terra: frattura dell'omero

In MotoGp, a trionfare è stato Fabio Quartararo sulla Yamaha Petronas che ha dominato la gara di Jerez chiudendo davanti a tutti per il suo primo successo. Il francese ha preceduto la Yahama di Maverick Vinales e la Ducati di Andrea Dovizioso. A pochi giri dalla fine, è uscito di scena Marc Marquez, volato via su un cordolo dopo aver recuperato dalla 16esima alla seconda posizione. Lo spagnolo ha rimediato una frattura all'omero.

"Marc ha ricevuto un grande colpo alla parte superiore del braccio, ora lo stanno controllando e facendo una radiografia. Ha preso alcuni antidolorifici", ha detto il team manager del Repsol Honda Team Alberto Puig. Poi la conferma dai medici della MotoGp, Mir e Charte, sulla frattura all'omero. Il pilota resterà in osservazione alcune ore e poi dovrebbe essere trasferito a Barcellona per l'operazione nella giornata di lunedì. "Il pilota resterà in osservazione qualche ora e nella giornata di domani (lunedì, 20 luglio, ndr). potrebbe essere trasferito a Barcellona per l'operazione. L'osso andrà rimesso a posto", hanno aggiunto i dottori. Sul suo possibile recupero in vista del secondo GP di Jerez della prossima settimana Mir e Charte non si sono pronunciati. "È troppo presto per dirlo".