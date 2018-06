Mondiali 2018, Perù-Danimarca: dove vedere la partita in tv e in streaming

Il mondiale è bello anche per questo: è un incrocio di mondi diversi, di traiettorie che mai si sono incrociate in passato. Quello delle ore 18 di sabato tra perù e Danimarca sarà il primo incontro nella storia tra le due nazionali, si gioca alla Mordovia Arena Saransk.

Perù-Danimarca: come vederla in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in chiaro e gratis (come tutte quelle del mondiale di Russia) su Italia 1 a partire dalle ore 18. Inoltre sarà possibile assistere al match anche via satellite tramite Mediaset Premium.

Tutte le partite della Coppa del Mondo sono visibili in streaming gratuitamente e legalmente, come vi abbiamo spiegato in questa guida: COME VEDERE I MONDIALI IN STREAMING

Probabili formazioni Perù-Danimarca

Perù (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Yotun, Tapia; Farfan, Cueva, Flores; Guerrero.

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; Jorgensen