Calciomercato, il Barcellona non molla Pjanic: per la Juve vale 80 milioni

Il Barcellona non molla e continua il pressing sulla Juventus per arrivare a Miralem Pjanic. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, sarebbe arrivato l'ok del giocatore al trasferimento al Barcellona. Avvistato la scorsa settimana in Catalogna prima delle vacanze, il giocatore sarebbe lusingato dall'interesse dei Blaugrana come fatto intendere dall'agente Michael Becker al Mundo Deportivo.

Il centrocampista bosniaco era stato acquistato dalla Juve due anni fa per 30 milioni di euro e ha quasi triplicato il suo valore. La Juve non vorrebbe cederlo ma se dovesse arrivare un’offerta da 80 milioni non farà muro. L'offerta del Barcellona prevederebbe 50 milioni di euro più i cartellini di Lucas Digne e André Gomes. Contropartite che non entusiasmano Marotta.

La sensazione è che il mercato dei centrocampisti "top" possa riservare sorprese inaspettate. Paris Saint Germain al lavoro per portare al Parco dei Principi Paul Pogba. E' quanto scrive il quotidiano britannico 'The Sun' secondo il quale il club parigino starebbe lavorando sottotraccia con il Manchester United; ai 'reds' andrebbe il centrocampista Marco Verratti più un conguaglio in denaro.