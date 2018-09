Mourinho rompe con Pogba: "Non sarà più capitano". E la Juve sogna il gran ritorno

Tra i due la scintilla non è mai scoccata. E ora i rapporti sono ai minimi termini. Paul Pogba e Mourinho non arrivano e non arriveranno allo scontro frontale perché la stagione è lunga (a meno di un clamoroso addio a gennaio) ma all'Old Trafford si osserva con preoccupazione quanto sta accadendo.

''Non c'è stata alcuna lite con Pogba L'unica verità è che ho preso la decisione che Paul non sarà più il secondo capitano". Lo dice l'allenatore del Manchester United, José ourinho, al termine del match di Coppa di Lega inglese contro il Derby County costato ai 'red devils' l'eliminazione dalla competizione.

"Non c'è alcuna ripercussione, nessun problema, la stessa persona che ha deciso che Paul non sarà più il secondo capitano è la stessa persona che gli ha dato questa nomina e sono io -sottolinea Mourinho-. Io posso prendere queste decisioni, nessun problema, solo una decisione che non devo spiegare".

Facile pensare che almeno un tentativo a gennaio le big europee lo faranno: quando un top player è scontento, e quando il suo procuratore è Mino Raiola, tutto è possibile. Secondo i tabloid dietro alla rottura tra i due ci sarebbe la decisione - già presa - di Pogba di lasciare Manchester quanto prima. La Juventus sogna di riportarlo a Torino, ma dopo il maxi-esborso dell'estate per Cristiano Ronaldo almeno fino a giugno ha le mani legate.