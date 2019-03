Porto-Roma, come vedere la partita di oggi in diretta tv e streaming

Dove si potrà vedere la partita di oggi tra Porto e Roma? Il match verrà trasmesso anche in chiaro sulla Rai? Buone notizie per i tifosi giallorossi e per gli appassionati di calcio, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera alle ore 21 verrà trasmesso in diretta sia su Sky che dalla Rai. Una partita da dentro o fuori, non soltanto per le due compagini che cercheranno il pass per i quarti già conquistato da Tottenham e Ajax, ma soprattutto per l'allenatore della Roma Di Francesco che dopo lo 0-3 subito nel derby con la Lazio rischia di perdere la panchina in caso di eliminazione dalla Champions. Fischio d'inizio previsto per le ore 21 all’Estadio do Dragao di Oporto, una struttura imponente realizzata nel 2003 e che può contenere più di 50mila spettatori.

Porto-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Come tutte le partite di questa edizione della Champions League, anche il ritorno degli ottavi tra Porto e Roma verrà trasmesso dai canali Sky. In particolare, il match dei giallorossi sarà disponibile per gli abbonati al satellite su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2. Ma non finisce qui, infatti il match verrà trasmesso anche in diretta e in chiaro su Rai1, con inizio sempre alle ore 21. Per chi invece volesse godere dello spettacolo della Champions su smartphone, pc e tablet, Porto-Roma sarà disponibile anche in streaming. Per gli abbonati Sky basterà collegarsi al servizio SkyGo, mentre per tutti gli altri sarà disponibile la piattaforma streaming RaiPlay.

Porto-Roma, le probabili formazioni

Come annunciato dallo stesso Di Francesco dopo il derby, ci saranno diverse modifiche alla formazione che si giocherà tutto contro il Porto. Rivoluzione in difesa dove Karsdorp e Marcano dovrebbero trovare spazio al posto di Jesus e Fazio, con Florenzi spostato nel tridente offensivo, A centrocampo dovrebbe trovare spazio vicino a De Rossi il francese Nzonzi, mentre in attacco tornerà titolare Perotti insieme agli intoccabili Zaniolo e Dzeko.

L'ex laziale Conceicao, che dovrà ribaltare l'1-2 dell'andata, si affiderà al suo 4-4-2 con a centrocampo Otavio, Herrera, Danilo e Corona e in attacco Tiquinho e Marega, quest'ultimo assente nella partita d'andata.

Porto (4-4-2): Casillas; Militao, Felipe, Pepe, Telles; Corona, Danilo, Herrera, Otavio; Tiquinho, Marega. All: Conceicao.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Marcano, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All: Di Francesco.

Sempre stasera alle ore 21, ma soltanto in esclusiva sui canali Sky, verrà trasmesso anche un altro ottavo di finale, quello tra Psg e Manchester United, con gli inglesi che dovranno cercare l'impresa impossibile: ribaltare lo 0-2 subito in casa nel match di andata.

