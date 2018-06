Portogallo-Spagna, dove vedere in tv e streaming il primo vero "big match mondiale"

E' la prima grande partita di questa Coppa del Mondo, la prima sfida tra tanti campioni. Calcio d'inizio alle ore 20.00, si gioca a Sochi. Cristiano Ronaldo contro Sergio Ramos: va in scena il meglio del calcio iberico.

Le Furie Rosse hanno dovuto fare i conti con la cacciata di Lopetegui, decisa dalla federazione all'indomani della firma del tecnico con il Real Madrid. Ma la squadra è rodata, a parte Carvajal non ancora al top tutti i titolari sono a disposizione. Anche il Portogallo sembra più competitivo che mai, con il talento di Bernardo Silva a supporto di CR7.

Portogallo-Spagna, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Portogallo e Spagna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Canale 5. Inoltre sarà possibile assistere al match anche via satellite su Mediaset Premium.

Tutte le partite della Coppa del Mondo sono visibili in streaming gratuitamente e legalmente, come vi abbiamo spiegato in questa guida: COME VEDERE I MONDIALI IN STREAMING

Portogallo-Spagna, le probabili formazioni

PORTOGALLO (4-4-2): Rui Patricio; Soares, Pepe, Bruno Alves, Guerreiro; Bernardo Silva, Joao Moutnho, Danilo Pereira, Joao Mario; Cristiano Ronaldo, André Silva. All. Santos

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Odriozola, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Koke, Iniesta; Asensio, Diego Costa, Isco. All. Hierro