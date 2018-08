Via alla Premier League 2018-2019: tutti "a caccia" del City di Guardiola

Inizia stasera la Premier League, inizia il campionato più bello del mondo (senza paragoni). Le novità più attese sono in panchina: Maurizio Sarri al Chelsea e Unai Emery all'Arsenal portano tutta la loro esperienza oltremanica. Le due squadre londinesi lotteranno per un posto in Champions League. Partono dietro, sulla carta, al Manchester City di Pep Guardiola, grande favorita. Si riparte dal record dei 100 punti fissato dai Citizens.

Commentatori e tifosi sono rimasti a dir poco stupiti dal comportamente sul mercato di due grandi come Manchester United e Tottenham. Lo United non ha fatto grandi colpi, e Mourinho, come da tradizione, non ha esitato a lamentarsi pubblicamente della qualità della rosa a disposizione. Ancor più radicale la scelta degli Spurs, che non hanno ceduto né comprato nessuno, caso unico nel panorama europeo.

Si è invece mosso benissimo sul mercato il Liverpool di Klopp, che ha aggiunto qualità dove serviva, in porta (Alisson) e a centrocampo (Fabinho, Keita). Sono loro i veri antagonisti del City. Il titolo ad Anfield manca da quasi trent'anni. Tanti, troppi. Klopp ha una missione.

Tanta curiosità anche per la "classe media", squadre come Everton, West Ham, Southampton, Newcastle e forse anche Leicester sono mine vaganti, in grado potenzialmente di lottare per un posto in Europa League. Tra le neopromosse, occhio al Fulham: grandi colpi di mercato e proprietà ambiziosa.

Premier League 2018-2019, partite su Sky

In Italia sarà possibile seguire la Premier League in esclusiva su Sky Sport, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Football. Fino a 6 partite in onda per ogni turno, il classico “Monday Night” del lunedì e il confermato “Friday Night” del venerdì e gli studi pre e post partita affidati a Federica Lodi e ai suoi ospiti.

L’offerta Sky è ora disponibile anche su digitale terrestre per consentire anche a tutti gli appassionati di calcio e sport di usufruire del servizio in modo più semplice. Anche chi si abbona alla Tv di Murdoch con questa formula avrà la possibilità di seguire le gare del massimo campionato inglese

Le partite sono trasmesse in streaming grazie al servizio, per abbonati, SkyGo.

Squadre Premier League 2018-2019