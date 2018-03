Presidente con la pistola in campo squalificato per 3 anni

Il presidente del Paok, Ivan Savvidis, è stato squalificato per tre anni dalla Lega calcio greca in seguito all’invasione di campo, con tanto di pistola nella fondina e minacce di morte all’arbitro, durante il derby tra Paok e AEK Atene dello scorso 11 marzo. Dopo un gol annullato al 90’ alla sua squadra, Savvidis è entrato in campo e ha urlato ai suoi calciatori di abbandonare il terreno di gioco. Il problema è che Savvidis aveva una pistola riposta nella fondina, agganciata alla cintura dei pantaloni.

Il giudice ha anche assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 all’AEK Atene.

Al Paok, inoltre, sono stati inflitti tre punti di penalizzazione per questa stagione più due da scontare nella prossima, punizione esemplare per scongiurare altri episodi del genere. Infine, multa di 63mila euro al club e squadra costretta a giocare le prossime tre partite casalinghe a porte chiuse. Pertanto la nuova classifica del campionato greco recita così: AEK 57, Olyampiacos 52, Paok 50, Atromitos 49.

Per tale gesto, governo e federcalcio greca avevano deciso di fermare il campionato di calcio per una settimana, nonostante il messaggio di scuse dello stesso presidente del Paok.