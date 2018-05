Probabili formazioni Serie A 38° giornata: Inzaghi col dubbio De Vrij

In arrivo l'ultima giornata di serie A. Lotta salvezza a parte, tutti gli occhi sono puntati su Lazio-Inter, vero e proprio spareggio Champions. Inzaghi verso la rinuncia a De Vrij, promesso sposo dei nerazzurri. In dubbio anche Parolo e Lukaku. In casa Inter, Spalletti pare intenzionato a dare fiducia a Gagliardini (Vecino in panchina). Davanti Icardi-Perisic.

Probabili Formazioni Serie A

Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Benatia, Barzagli, Alex Sandro; Marchisio, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. Allenatore: Allegri

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Souprayen; Romulo, Zuculini, Fossati; Cerci, Matos, Fares. Allenatore: Pecchia

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Izzo, El Yamiq; Lazovic, Cofie, Hiljemark, Bertolacci, Omeonga; Medeiros, Lapadula. Allenatore: Ballardini

Torino (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic, Iago Falque; Belotti. Allenatore: Mazzarri

Cagliari (3-5-2): Cragno; Andreolli, Pisacane, Ceppitelli; Faragò, Padoin, Deiola, Barella, Lykogiannis; Farias, Pavoletti. Allenatore: Lopez

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Mancini; Castagne/Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow. Allenatore: Gasperini

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese. Allenatore: D’Anna

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro, Viola; Brignola, Diabate, Coda. Allenatore: De Zerbi

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Locatelli, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Fiorentina (4-4-1-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Dabo, Chiesa; Eysseric; Simeone. Allenatore: Pioli

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Sarri

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Trotta, Simy, Nalini. Allenatore: Zenga

Spal (3-5-2): Gomis; Vicari, Simic, Felipe; Schiavon, Kurtic, Schiattarella, Grassi, F. Costa; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

Sampdoria (4-3-1-2): Belec; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Kownacki. Allenatore: Giampaolo

Udinese (4-4-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck, Widmer; Barak, Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul; Lasagna. Allenatore: Tudor

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, S. Romagnoli, De Maio, Masina; Poli, Dzemaili, Nagy; Verdi, Avenatti, Palacio. Allenatore: Donadoni

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Radu, Caceres; Marusic, Murgia/Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile (Caicedo). Allenatore: Inzaghi

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Dell’Orco, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Politano. Allenatore: Iachini

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman, Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco