Mondiali 2018, i pronostici di José Mourinho

José Mourinho ai mondiali non ci sarà, ma ha trovato il modo di far parlare comunque di sè in vista di Russia 2018.

Sul tabloid "Mirror" lo Special One ha analizzato tutti gli 8 gironi di Russia 2018 individuando chi si potrebbe qualificare come prima e chi come seconda, e delineando così i suoi ottavi di finale.

Le sorprese secondo Mou saranno all'ordine del giorno. Ecco i pronostici per i mondiali 2018 dell'allenatore di Setubàl.

Pronostici Mourinho mondiali 2018

GRUPPO A: il girone sarà vinto secondo Mourinho dall'Uruguay, e per il secondo posto i padroni di casa della Russia dovranno vedersela con l'Egitto.

GRUPPO B: qui pochi dubbi: Spagna prima e Portogallo secondo.

GRUPPO C: nel gruppo c la Francia arriverà prima, e il secondo posto potrebbe a sorpresa essere dell'Australia.

GRUPPO D: gruppo con Argentina padrona assoluta, ma alle sue spalle secondo Mourinho arriverà la Nigeria, e non la Croazia.

GRUPPO E: Brasile primo, Svizzera seconda. Ma quello di Mou è un auspicio, spera scherzando che Matic (Serbia) possa avere più tempo per riposare prima della prossima stagione.

GRUPPO F: Germania prima, Messico secondo. Svezia e Corea del Sud fuori dai giochi.

GRUPPO G: Inghilterra davanti al Belgio.

GRUPPO H: qui Mou la spara grossa. Secondo lui il gruppo sarà vinto dal Senegal davanti alla Polonia: Colombia eliminata.

Ottavi finale Mondiali 2018 (secondo Mourinho)

Uruguay-Portogallo

Spagna-Russia

Francia-Nigeria

Argentina-Australia

Brasile-Messico

Germania-Svizzera

Inghilterra-Polonia

Senegal-Belgio