Motomondiale e Formula 1 al giro di boa: finale di stagione a tutto gas

Ferie quasi finite anche per i campioni del Motomondiale e del automobilismo: i motori sono pronti per tornare a ruggire sui circuiti del mondiale per un finale di stagione davvero avvincente. Ecco tutti i prossimi appuntamenti del Campionato mondiale di MotoGp e del Campionato Mondiale di Formula 1

Le prossime gare della MotoGp

MOTOGP Gran Bretagna - 26 AGOSTO ore 16.30 - Octo British Grand Prix - Silverstone - Diretta Sky

- 9 SETTEMBRE ore 14 - Gran Premio di San Marino - Misano World Circuit Simoncelli - Diretta Sky e Tv8

- 23 SETTEMBRE ore 14 - Gran Premio Movistar de Aragón - MotorLand Aragon - Diretta Sky

- 7 OTTOBRE ore 7 - PTT Thailand Grand Prix Chang International Circuit - Diretta Sky

- 21 OTTOBRE - ore 7 - Motul Grand Prix of Japan Twin Ring Motegi - Diretta Sky e Tv8

- 28 OTTOBRE - ore 7 - Australian Motorcycle Grand Prix - Phillip Island - Diretta Sky

- 4 NOVEMBRE - ore 8 - Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix - Sepang - Diretta Sky

- 18 NOVEMBRE - ore 14 - Gp Motul de la Comunitat Valenciana - Circuit Ricardo Tormo - Diretta Sky e Tv8

La classifica del campionato mondiale di MotoGp vede leader Marquez su Honda seguito da Valentino Rossi a 60 punti di distanza. Poi le due ducati di Lorenzo e Dovizioso.

MotoGp, la classifica 2018

Pos. Motociclista Punti Vitt. Podi 1 M. Marquez - Honda 201 5 9 2 V. Rossi - Yamaha 142 0 5 3 J. Lorenzo - Ducati 130 3 4 4 A. Dovizioso - Ducati 129 2 4 5 M. Vinales - Yamaha 113 0 3

Le prossime gare di Formula 1

FORMULA 1 GP Belgio (Spa-Francorchamps) – 26 AGOSTO 2018 – 15:10 DIRETTA SKY

(Monza) – 2 SETTEMBRE 2018 – 15:10 - DIRETTA SKY - RAI - TV8

(Singapore) – 16 SETTEMBRE 2018 – 14:10 DIRETTA SKY

(Soči) – 30 SETTEMBRE 2018 – 13:10 DIRETTA SKY

(Suzuka) – 7 OTTOBRE 2018 – 07:10 DIRETTA SKY

(Austin) – 21 OTTOBRE 2018 – 20:10 - DIRETTA SKY E TV 8

(Città del Messico) – 28 OTTOBRE 2018 – 20:10 - DIRETTA SKY E TV8

(San Paolo) – 11 NOVEMBRE 2018 – 18:10 DIRETTA SKY

(San Paolo) – 11 NOVEMBRE 2018 – 18:10 DIRETTA SKY FORMULA 1 GP Abu Dhabi (Abu Dhabi) – 25 NOVEMBRE 2018 – 14:10 DIRETTA SKY E TV8

La classifica del campionato mondiale di Formula 1 vede leader Luis Hamilton su Mercedes inseguito a meno di venti lunghezze dal ferrarista Vettel

F1, la Classifica 2018