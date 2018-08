"Abisso azzurro", l'Italia ora è 21esima nel ranking Fifa: peggior posizione della storia

Spetta a Roberto Mancini l'arduo compito di risollevare la nazionale italiana di calcio. E' stato toccato il fondo? Sì, a guardare la classifica che più conta nel panorama internazionale. L'Italia perde altre due posizioni e per la prima volta nella storia è fuori dalla top 20 del ranking Fifa.

Gli azzurri sono al 21esimo posto, peggior posizione in classifica di sempre. Al comando, secondo i nuovi criteri implementati lo scorso giugno dalla Fifa, c'è ora la Francia campione del mondo, fino a un mese fa settima: era dal maggio 2002 che i Bleus non guidavano la classifica. Appena sotto c'è il Belgio, terzo il Brasile davanti alla Croazia finalista in Russia, che eguaglia così il suo miglior risultato datato giugno 2013.

Tornano nella Top 10 Uruguay e Inghilterra, importanti balzi in avanti anche per Svezia (13esima) e Russia (49esima). Crolla la Germania, da prima a 15esima, in discesa anche Polonia, Perù, Costa Rica e Islanda.

Il ranking corrente, in vigore fino al prossimo 20 settembre, è il primo comunicato dalla Fifa dopo la riforma varata lo scorso giugno con la modifica dei parametri per stilare la classifica. Conteranno di più d'ora in poi i match ufficiali in calendario con un algoritmo che calcolerà il punteggio ottenuto in base al coefficiente di difficoltà della gara.

La top 10: 1. Francia 1726 punti (+6), 2. Belgio 1723 (+1), 3. Brasile 1657 (-1), 4. Croazia 1643 (+16), 5. Uruguay 1627 (+9), 6. Inghilterra 1615 (+6), 7. Portogallo 1599 (-3), 8. Svizzera 1597 (-2), 9. Spagna 1580 (+1), 9. Danimarca 1580 (+3); 21. ITALIA 1532 punti (-2).