Ranking Fifa, l'Italia guadagna una posizione: in vetta c'è sempre la Germania

La Germania campione del mondo resta in vetta al ranking Fifa davanti al Brasile, terzo grazino del podio per il Belgio. Per quanto riguarda la top ten da segnalare le due posizioni guadagnate dalla Polonia, ora ottava, ai danni della Spagna che scende in decima posizione. L'Italia guadagna una posizione ed è 19esima con 951 punti.

Italia guadagna una posizione

Dopo le amichevoli con Arabia Saudita, Francia e Olanda, l`Italia guadagna quindi una posizione. Da segnalare, oltre ai i passi in avanti della Polonia (8ª, +2), quelli dell`Uruguay (14°, +3) e del Galles (18°, +3). Il prossimo Ranking FIFA sarà pubblicato il 19 luglio.

Ranking Fifa giugno 2018

Questo il ranking del mese di giugno: 1. Germania 1558 punti, 2. Brasile 1431 punti, 3. Belgio 1298 punti, 4. Portogallo 1274 punti, 5. Argentina 1241 punti, 6. Svizzera 1199 punti, 7. Francia 1198 punti, 8. Polonia 1183 punti (+2) 9. Cile 1135 punti, 10. Spagna 1126 punti (-2) 19. ITALIA 951 punti (+1)