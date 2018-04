Real Madrid-Juventus in tv e streaming: come vedere la partita di Champions in diretta

Dopo lo 0-3 incassato allo Juventus Stadium, soltanto un miracolo può salvare i bianconeri dall'eliminazione. La partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, prevista per le 20.45 di mercoledì 11 aprile, verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 e, per gli abbonati, sui canali di Premium Sport.

Real Madrid-Juventus: le probabili formazioni

Zidane non si fida del risultato dell'andata e sembra intenzionato a schierare la miglior formazione possibile. Il giovane Vallejo prenderà il posto di Ramos al centro della difesa, mentre Isco agirà tra le linee, dietro Benzema e il pericolo pubblico Cristiano Ronaldo. Allegri conferma il 4-3-3 da cui dovrebbe essere escluso, almeno all'inizio, Dybala. Il tridente titolare dovrebbe essere composto da Douglas Costa, Higuain e Mandzukic.

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zinédine Zidane

Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Massimiliano Allegri

Real Madrid-Juventus: come vedere la partita

La gara tra Real Madrid e Juventus verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, mercoledì 11 aprile 2018 a partire dalle ore 20.45. Per chi invece fosse in possesso di un abbonamento a Mediaset Premium, il match verrà trasmesso, sempre al medesimo orario, anche sui canali Premium Sport (canale 370) e Premium Sport HD (canale 380). La partita sarà disponibile in Live-Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet. I link che si trovano sul web per accedere ad altri servizi di streaming online sono "illegali".