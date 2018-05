Real Madrid-Liverpool, dove vedere la finale di Champions League in tv e streaming

Pronostico scontato? La banda di Klopp non ha nessuna intenzione di andare in Ucraina per fare da sparring partner. Sabato 26 maggio a Kiev è in programma la finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Liverpool. Per entrambe le formazioni, già qualificate alla Champions League 2018-2019 in virtù dei piazzamenti ottenuti in campionato (secondo posto per i Blancos, quarto posto per i Reds), quella di sabato è la partita che vale una stagione. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

Dove vedere Real Madrid - Liverpool in tv e streaming

La finale di Champions League 2018 tra Real Madrid e Liverpool si gioca alle ore 20,45 e verrà trasmessa sui canali di Mediaset Premium e in chiaro su Canale 5. Ampio pre-partita, ampio post-partita: sarà una serata di grande calcio.

Per coloro che non hanno a disposizione una tv, c'è l'opzione streaming. La partita sarà visibile su Premium Play, sui siti di Canale 5 e Sport Mediaset e YouTube tramite il canale BtSport.

Non mancano poi in rete tanti link che rimandano a portali dove viene trasmessa la partita in streaming, ma nel nostro Paese potrebbero essere considerati illegali.

Real Madrid - Liverpool probabili formazioni

Probabile formazione Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

Zidane contro Klopp

Zidane è carico: "Non posso parlare per i nostri avversari, ma vogliamo insistere sul fatto che noi avremo sempre la stessa motivazione. Siamo il Madrid e, nonostante quello che abbiamo già vinto, vogliamo sempre di più e daremo tutto per migliorare ancora". Klopp se la giocherà a viso aperto, apertissimo: "Non abbiamo l'esperienza degli spagnoli, ma non è l'unica cosa che conta nel calcio. È un vantaggio, ma puoi pareggiare l'esperienza con la voglia, l'atteggiamento e il lavoro. Noi siamo forti mentalmente, ce la vogliamo godere".