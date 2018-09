Real Madrid-Roma, diretta tv e streaming (Rai e Sky): come vedere la partita

E' il giorno di Real Madrid - Roma. Per il debutto stagionale in Champions League (in fondo all'articolo tutte le informazioni per vedere l'incontro in diretta tv) i giallorossi se la vedranno con una delle squadri più forti del torneo e al Bernabeu saranno chiamati ad una vera e propria impresa. Certo il Real è orfano di Ronaldo, ma è perfino stucchevole ricordare la sfilza di campioni che ha a disposizione Lopetegui.

Nel calcio però tutto può succedere e la rocambolesca rimonta con cui ieri l'Inter ha piegato il Tottenham sta lì a dimostrarlo. Insomma, guai a dare il risultato per scontato. Del resto in passato la Roma ci ha abituto a clamorose sconfitte, ma altrettanto clamorose vittorie come quella contro il Barcellona nei quarti di finale della scorsa Champions League: 3 a 0 e blaugrana a casa con tanti saluti.

Certo l'avvio di campionato della squadra di Di Francesco non è stato dei migliori: la Roma è riuscita a raggranellare solo cinque punti in quattro partite e nell'ultimo match si è fatta raggiungere dal Chievo sul 2 a 2 quando il discorso per i tre punti sembrava ormai chiuso.

Real Madrid Roma: orario, diretta tv e streaming | Come vedere la partita

Vediamo dunque come vedere la partita di stasera tra Real Madrid e Roma. La buona notizie per gli appasionati è che il match sarà trasmesso anche in chiaro dalla Rai, oltre che ovviamente su Sky. Chi è abbonato potrà dunque godersi Real Madrid Roma su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252) o in streaming su tablet e pc attraverso il servizio SkyGo. Tutti gli altri potranno invece sintonizzarsi su Rai 1 o in alternativa sul sito RaiPlay per vederla in streaming sul proprio pc.

Calcio d'inizio alle 21. La partita sarà diretta dall’arbitro olandese Björn Kuipers.