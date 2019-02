Emiliano Sala, è suo il corpo recuperato dall'aereo sul fondo della Manica

È di Emiliano Sala il corpo trovato e recuperato all'interno del Piper che si era inabissato nel Canale della Manica. Le autorità britanniche hanno confermato. Il piccolo aereo che trasportava l'attaccante argentino da Nantes a Cardiff era precipitato il 21 gennaio scorso, a bordo vi erano Sala e il pilota David Ibbotson, il cui corpo non è stato individuato. Il corpo, portato a Portland Port ieri, è stato formalmente riconosciuto, secondo quanto ha riferito la polizia britannica. I resti dell’aereo (un Piper PA-46 Malibu), che erano stati trovati il 4 febbraio dopo giorni di ricerche, sono ancora sul fondale della Manica, dato che non è stato possibile recuperarli a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



