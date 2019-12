La finale di Usa 94 "si rigioca": rivincita Brasile-Italia il 9 gennaio 2020

Il 9 gennaio 2020 a Fortaleza si rigiocherà la finale del Mondiale 1994 Brasile-Italia. La Federazione brasiliana ha annunciato la presenza diZola, Albertini, Baresi, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti. Nella replica della finale di Pasadena fatale all'Italia che perse ai rigori il grande assente sarà Baggio che calciò alle stelle dal dischetto l'ultimo rigore, invece ci sarà Arrigo Sacchi in panchina. L'ex tecnico del Milan tornerà in panchina per l'occasione, guidando molti di quei giocatori che parteciparono alla spedizione statunitense e alla sfortunata finale del Rose Bowl il 17 luglio 1994.

Italia-Brasile, la "rivincita" della finale di Usa 1994

A completare la rosa dell'Italia altri grandi campioni del calibro di Braglia, Vierchowod, Schillaci, Eranio, Rossi e Panucci. Azzurri che cercheranno la rivincita contro Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Marcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldao, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sergio e Viola.

Calcio d'inizio il 9 gennaio alle 21.30 locali, l'1.30 in Italia, allo stadio Presidente Vargas. Biglietti del match a prezzi popolari. Sarà una bella serata di sport.