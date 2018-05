Roberta Vinci dice addio al tennis: "Roma ultima tappa"

"Mi ritiro: nessun ripensamento". Roberta Vinci conferma così la sua intenzione di lasciare il tennis dopo gli Internazionali d'Italia che resterà l'ultimo torneo della carriera sportiva della campionessa italiana.

"Stanchezza fisica, stanchezza mentale, voglia di fare altro. Era arrivato il momento di guardarsi dentro e di prendere delle decisioni. Del resto l'età avanza: si fa fatica ad allenarsi, a trovare nuovi stimoli. Ed il recupero dalla fatica che diventa sempre più lungo".

Tennis, Roberta Vinci si ritira

Si racconta così la campionessa italiana, 10 titoli Wta vinti in carriera, l'ultimo ed anche il più prestigioso a San Pietroburgo due anni fa.

Ma per lei gli ultimi mesi sono da dimenticare, con la testa forse già fuori dal circo rosa. Chissà cosa farà dopo: per adesso non vuole ancora pensarci.

"Non mi sono ancora posta il problema. Sicuramente ci sarà un periodo di stop, un break, senza pensieri. E poi deciderò cosa fare. Mi piacerebbe rimanere in ambito tennistico, allenare giocatrici già forti ma anche lavorare con i bambini. Ad ogni modo per il momento penso soltanto a finire bene, con tranquillità".

Nel 2015 sconfisse Serena Williams

Roberta non ha dubbi sul suo successo più bello: "La vittoria contro Serena in semifinale agli Us Open". Era il 2015 quando la pugliese riuscì a distruggere il sogno Grand Slam di quella che è - inutile stare a discutere - la giocatrice più forte di sempre. Ora però è arrivato il momento di dire basta: "Voglio trascorrere più tempo a Taranto, la città dove sono nata e cresciuta, con la mia famiglia, e riuscire a godermi il mio nipotino che è nato da poco".