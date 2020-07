Gosens a caccia del record di Materazzi: poi sarà al centro del calciomercato

Continua la caccia al record per Robin Gosens, uno dei segreti dell'Atalanta di Gasperini. L'esterno tedesco si sta avvicinando a un primato prestigioso per la Serie A: diventare il difensore con il maggior numero di gol in una singola stagione. Finora, nei cinque campionati europei più importanti, è il giocatore del reparto arretrato che ha avuto più impatto in zona gol: 9 reti e otto assist per il terzino arrivato due anni fa dall'Heracles. Superare quota dieci in entrambe le graduatorie permetterebbe a Gosens di centrare una doppia-doppia, per usare un termine cestistico, di grande prestigio. Il record di marcature è ancora saldo nelle mani di Marco Materazzi che, nel 2001 al Perugia, mise a segno 12 reti. Alle spalle del difensore campione del mondo ci sono due icone mondiali come Passarella (11 con la Fiorentina) e Facchetti (10 indossando la maglia dell'Inter). I betting analyst di Sisal Matchpoint hanno però fiducia nelle doti realizzative di Gosens tanto che il superamento di quota 11 gol in campionato, riporta Agipronews, pagherebbe 9 volte la posta, tutto sommato non una quota altissima. Più complessa appare la sfida per ciò che riguarda gli assist vincenti. La quota da superare, per il terzino sinistro bergamasco, è sempre 11 ma in questo caso la scommessa si può giocare a 16,00.

Il tedesco con cittadinanza olandese ha fatto a oggi 8 assist in Serie A. Aggiunti ai 9 gol, il laterale ha contribuito a ben 17 gol quest'anno. Nessuno in Europa come lui. Gosens ha fatto meglio persino di di Trent Alexander-Arnold del Liverpool, fermo a 15, e Philipp Max dell’Augusta, terzo a 14. Non è una sorpresa che Juventus e Inter abbiano messo da tempo gli occhi su di lui, senza però imbastire alcuna trattativa. Record o meno, Gosens è il simbolo (uno dei tanti, a dire il vero) del lavoro di scoperta e valorizzazione del talento portato avanti dall'Atalanta dei miracoli: in tre anni in serie A la sua crescita è stata esponenziale. Giocatore dal gran fisico e dalla grande velocità, sembra "disegnato apposta" per la Premier League. Per il classe 1994 l'Atalanta chiede almeno 30 milioni: e pare che alcune big inglesi (Chelsea su tutte, alla ricerca di un upgrade rispetto a Emerson Palmieri e Marcos Alonso) abbiano già sondato il terreno.