Roma-Barcellona in tv e streaming: come vedere la partita di Champions in diretta

La Roma di Di Francesco è chiamata ad una vera e propria impresa all'Olimpico, nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. Dopo il 4-1 rimediato al Camp Nou, i giallorossi dovranno vincere almeno con tre gol di scarto (senza subirne) o addirittura con quattro. La gara, prevista per le 20.45 di martedì 10 aprile, verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 e su Premium Sport, per gli abbonati.

Roma-Barcellona: le probabili formazioni

Di Francesco si affida alla vecchia guardia per cercare la “remuntada” contro i blaugrana: a centrocampo torna Nainggolan, davanti spazio a Florenzi ed El Shaarawy per innescare Dzeko. Nel Barcellona poche novità: rispetto alla formazione schierata all'andata c'è Iniesta, mentre davanti è confermatissima la coppia Messi-Suarez.

Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. Allenatore: Valverde.

Roma-Barcellona: come vedere la partita

Come detto ad inizio articolo, la partita verrà trasmessa in chiaro su Canale 5, martedì 10 aprile a partire dalle ore 20.45. Per chi invece fosse in possesso di un abbonamento a Mediaset Premium, il match verrà trasmesso, sempre al medesimo orario, anche sui canali Premium Sport (canale 370) e Premium Sport HD (canale 380). La partita sarà disponibile in Live-Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet. I link che si trovano sul web per accedere ad altri servizi di streaming online sono "illegali".