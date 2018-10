Roma-Cska Mosca: come vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo la sconfitta casalinga con la Spal in campionato, la Roma è chiamata al riscatto nel terzo match valido per il gruppo G della Champions League. I giallorossi guidati da Di Francesco dovranno vedersela contro i russi del Cska Mosca, prima a sorpresa nel girone dopo aver sconfitto il Real Madrid. Proprio per questo motivo la Roma è quasi costretta a vincere per non incrementare il divario con le prime. Il match si svolgerà martedì 23 ottobre 2018 alle ore 21.00 all'Olimpico di Roma e verrà trasmesso in diretta e in esclusiva dai canali Sky.

Roma-Cska Mosca: le probabili formazioni

Di Francesco recupera i titolari che hanno saltato l'ultimo match di campionato. Tornano Manolas e Kolarov in difesa, mentre in attacco fiducia a Dzeko. Tra i russi occhi puntati sula fantasia di Fernandes e sull'attaccante della Nazionale russa Dzagoev.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Cska Mosca (3-4-2-1): Kyrnats; Becao, Chernov, Nababkin; Fernandes, Bijol, Akhmetov, Olbyakov; Dzagoev, Vlasic; Chalov.

Roma-Cska Mosca: come vedere la partita in tv e in streaming

Il match tra Roma e Cska Mosca verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport 1 HD sia sul satellite che sul digitale terrestre. La partita sarà visibile anche in streaming attraversando pc, tablet e smartphone ma soltanto per gli abbonati Sky con accesso alla piattaforma Sky Go. Fischio d'inizio alle ore 21.