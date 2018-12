Roma-Inter, dove vedere la partita di stasera in tv e streaming

Grande calcio questa sera allo Stadio Olimpico di Roma: si sfidano Roma e Inter, entrambe hanno bisogno di fare punti. Calcio d'inizio alle 20.30. Il big-match del quattordicesimo turno di campionato vede fronteggiarsi due squadre che, dopo le sconfitte in Champions League contro Real Madrid e Tottenham, hanno bisogno di vincere: i giallorossi devono dimenticare il ko contro l'Udinese di sei giorni fa, i nerazzurri non possono permettersi di perdere il passo di Napoli e soprattutto Juventus, prossima avversaria. Dove vedere la partita di oggi?

Dove vedere Roma-Inter in tv e streaming

Roma-Inter sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre), Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. In rete si trovano link a vari siti italiani e stranieri che trasmettono la partita in streaming, ma nel nostro paese potrebbero essere considerati illegali.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1), la probabile formazione: Olsen; Santon, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Ünder; Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Inter (4-3-3), la probabile formazione: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic, Borja Valero; Politano, Icardi, Perisic. Allenatore: Luciano Spalletti.

Insieme a Juventus-Inter, #RomaInter è la sfida vista più volte nella storia della @SerieA a girone unico



Qui 🔟 numeri da sapere in vista della gara dell'Olimpico https://t.co/HErm4pBeeS pic.twitter.com/1903PltqNr — AS Roma (@OfficialASRoma) 2 dicembre 2018

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!