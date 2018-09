Roma-Lazio, come vedere il derby in diretta tv e in streaming

All'Olimpico non ci sono in palio soltanto i tre punti, ma anche la supremazia cittadina. Alle ore 15 di sabato 29 settembre va in scenda l'attesissimo derby tra Roma e Lazio, con i giallorossi che sono usciti dalla crisi con il 4-0 al Frosinone, mentre i biancocelesti di Inzaghi sembrano aver trovato quella forma che ad inizio campionato sembrava smarrita. Fischio d'inizio alle ore 15, con il match che verrà trasmesso in esclusiva da Sky.

Le probabili formazioni

Dopo il turnover effettuato nel turno infrasettimanale, Di Francesco sembra convinto a puntare sugli uomini di fiducia. Nel 4-2-3-1 dell'ex tecnico del Sassuolo Pastore dovrebbe agire da trequartista dietro a Dzeko, mentre Cristante, Pellegrini e Nzonzi si giocano un posto al fianco di De Rossi.

Nella Lazio Immobile torna titolare, con Luis Alberto e Caicedo che si giocano una maglia per affiancare il bomber della Nazionale. Torna anche Milinkovic-Savic, tenuto in panchina per 90 minuti contro l'Udinese.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Marcano, Kolarov; Lor. Pellegrini, De Rossi, Nzonzi; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto: Immobile.

Roma-Lazio, come vedere la partita

La partita, il cui inizio è previsto per le ore 15, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky Sport, in particolare ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251). Per chi volesse vedere la partita su smartphone, pc e tablet, il match verrà trasmesso in streaming sulla piattaforma SkyGo.