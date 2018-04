Scontri Liverpool-Roma: l'Uefa promette massima severità, rischio porte chiuse

L'Uefa è "scioccata" per gli incidenti avvenuti a Liverpool prima della semifinale di Champions League Liverpool Roma nei quali un sostenitore dei Reds è finito in coma dopo essere stato aggredito da un gruppo di tifosi della Roma.

L'organo di governo del calcio europeo definisce "vile" l'attacco e in una nota firmata dalla federazione calcistica europa auspica "provvedimenti severissimi".

Per gli scontri la polizia britannica ha arrestato due giovani tifosi della Roma di 25 e 26 anni.

Liverpool-Roma, il provvedimento Uefa

La federazione del calcio europeo "è in attesa di ricevere i referti completi di quanto avvenuto prima di decidere sui possibili provvedimenti disciplinari". La Roma rischia una multa, oppure il divieto di trasferta per i propri tifosi nelle prossime partite ma anche il rischio porte chiuse. Sono 8-10 i delegati che, presenti ad Anfield, si stanno occupando di raccogliere i dettagli e le testimonianze degli scontri di Liverpool. Riceveranno i filmati dalla polizia inglese e useranno anche quelli che da martedì sera sono sui social. E avranno a disposizione al massimo 7 giorni per far partire l'inchiesta che potrebbe durare mesi.

Multa, trasferte vietate, porte chiuse: cosa rischia la Roma

Una multa salata è praticamente scontata, ma è molto probabile che ai tifosi giallorossi vengano vietate le prossime trasferte europee. Non è nemmeno da escludere che l’Uefa possa punire la Roma chiudendo le porte dell’Olimpico nelle prossime gare di coppe europee.

La punizione più pesante che la Uefa potrebbe infliggere alla Roma è l'esclusione dalle competizioni europee: una pena che causerebbe danni gravissimi al club e che la dirigenza giallorossa spera di scongiurare in tutti i modi.

La nota della Roma sugli scontri di Liverpool

L'AS Roma "condanna nella maniera più dura possibile l’aberrante comportamento di una ristretta minoranza di tifosi in trasferta che, coinvolti negli scontri con i sostenitori del Liverpool nel prepartita di ieri, hanno arrecato vergogna al club e alla stragrande maggioranza dei romanisti che hanno avuto una condotta esemplare ad Anfield".

"Non c’è posto per comportamenti così vili nel mondo del calcio. Il Club ha offerto la propria collaborazione al Liverpool FC, alla UEFA e alle autorità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti al tifoso del Liverpool ricoverato in ospedale e alla sua famiglia", conclude l'AS Roma.

Roma Liverpool, serve l'impresa

Scongiurate quindi rircussioni immediate, ecco la domanda che molti si stanno facendo in attesa del 2 maggio: quanti gol deve fare la fare la Roma per passare il turno di Champions League contro il Liverpool dopo il 2-5 dell’andata?

La Roma passa il turno se… le combinazioni

ROMA-LIVERPOOL 3-0: Roma in finale

Roma in finale ROMA-LIVERPOOL 3-1: Liverpool in finale

Liverpool in finale ROMA-LIVERPOOL 3-2: Liverpool in finale

Liverpool in finale ROMA-LIVERPOOL 4-0: Roma in finale

Roma in finale ROMA-LIVERPOOL 4-1: Roma in finale

Roma in finale ROMA-LIVERPOOL 4-2: Liverpool in finale

Liverpool in finale ROMA-LIVERPOOL 5-1: Roma in finale

Roma in finale ROMA-LIVERPOOL 5-2: tempi supplementari (eventualmente rigori)

tempi supplementari (eventualmente rigori) ROMA-LIVERPOOL 5-3: Liverpool in finale

Cosa è successo all'Anfield Road