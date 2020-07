Roma, Petrachi licenziato "per giusta causa": che cosa può succedere adesso

Finisce malissimo tra giallorossi e Petrachi. La Roma ha licenziato per giusta causa il suo ds Gianluca Petrachi a meno di un mese dalla sospensione. Il club giallorosso ha comunicato la decisione attraverso una lettera inviata la scorsa settimana dopo che il 18 giugno il club giallorosso aveva sollevato il ds dall'incarico trasferendo le sue mansioni al Ceo, Guido Fienga. Petrachi, arrivato dal Torino la scorsa estate, ha ancora un contratto con la Roma per altre due stagioni. La questione sarà probabilmente definita davanti a un giudice se non si troverà un accordo tra le parti.

La decisione della sospensione di Petrachi non era arrivata per motivi di mercato: un'intervista del ds a Sky non era andata giù né alla società né alla squadra. Ma il rapporto era ormai logorato. A portare alla dissoluzione del rapporto era stato l’orgoglio che il d.s. avrebbe mostrato quando gli è stato chiesto di scusarsi col presidente Pallotta – a cui aveva fatto inviare (non conoscendo l’inglese) un messaggio definito irriguardoso. Il "casus belli" è ridicolo: Pallotta non avrebbe citato il d.s. nel giorno dell’anniversario della firma di Fonseca. Dai metodi del preparatore Lippie al mancato appoggio del club in alcune circostanze, le rimostranze del salentino nei mesi si erano accumulate. L’irruzione nello spogliatoio durante l’intervallo della partita col Sassuolo aveva gelato i rapporti con allenatore e squadra.

Il Ceo Guido Fienga continuerà a rappresentare il punto di riferimento per squadra e allenatore, e le deleghe operative passeranno a breve a Morgan De Sanctis. Petrachi dal canto suo porterà avanti la controversia davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Roma. Non c'era altra via d'uscita, perché non c'è al momento un accordo Collettivo tra Lega Serie A e Direttori Sportivi che possa fare da riferimento. Intanto, in quanto licenziato, Petrachi potrebbe firmare per una nuova squadra oggi stesso: probabile però che il ds che tanto bene aveva fatto nei dieci anni al Torino si prenderà un periodo di pausa.