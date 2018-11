Roma-Real Madrid, come vedere la partita in streaming e in diretta tv

È il giorno di Roma-Real Madrid. Questa sera allo stadio Olimpico i giallorossi sfideranno i Blancos: in palio c’è il primo posto del girone G di Champions. Il calcio di inizio è previsto alle 21. La partita sarà diretta dal francese Clément Turpin (lo stesso fischietto che arbitrò Roma-Barcellona, 3-0), assistito da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Il match non sarà trasmesso in chiaro sulla Rai, dunque per poter vedere la partita in televisione non ci sono scorciatoie: è necessario abbonarsi a Sky o in alternativa a servizi a pagamento come Now Tv (a patto di avere una smart tv o una chiavetta wireless come Google Chromecast o simili).

La partita tra Roma e Real Madrid sarà trasmessa a partire dalle 21 in esclusiva Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport. Chi è abbonato a Sky potrà vedere il match in streaming su Sky Go, lo stesso vale per chi ha acquistato un pacchetto su Now Tv.

Parliamo però un po’ del match. Roma e Real si giocano il primo posto nel girone G. Entrambe le squadre hanno nove punti e in Champions stanno andando piuttosto bene. Nei rispettivi campionati però sia i giallorossi che i Blancos stanno faticando non poco. Dopo 13 partite, il Real Madrid è sesto in classifica a sei punti di distacco dal Siviglia e a 5 dal Barcellona. Ma a livello di immagine (e non solo) pesa anche la figuraccia rimediata in trasferta contro il Barça che ha asfaltato i rivali di sempre rifilando 5 gol a Marcelo e compagni. In Serie A la Roma sta vivendo una stagione altalenante, ma i 18 punti di distacco accumulati dalla Juve in sole 13 partite parlano da soli. Anche per questo battere il Real potrebbe essere molto importante per spegnere le polemiche e dare morale all’ambiente.

Qualche dato statistico: nelle ultime tre sfide contro i Blancos la Roma ha sempre perso senza mai trovare il gol. In caso di successo, la Roma vincerebbe per la prima volta in Champions quattro partite di fila.