Roma-Shakhtar, come vedere la partita in tv e in streaming

Grande calcio stasera sotto il cielo della Capitale. Allo stadio Olimpico, ore 20,45, c'è il match di ritorno degli ottavi di Champions League tra la Roma e lo Shakhtar Donetsk.

Dopo la sconfitta all'andata in Ucraina (2-1 il risultato finale per i neroarancio) per accedere ai quarti a e Rossi e compagni basta una vittoria per 1-0 oppure con almeno due reti di scarto nel caso di gol degli avversari. Buone notizie per i tifosi giallorossi: la partita sarà trasmessa anche in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset.

Roma-Shakhtar diretta tv in chiaro

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions è in programma Martedì 13 Marzo 2018 alle ore 20:45 e verrà trasmessa da Mediaset Premium (su Premium Sport) e in chiaro su Canale 5.

Roma-Shakhtar diretta streaming live

Eccezionalmente, il match sarà visibile anche in live streaming gratuito sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset

Roma-Shakhtar probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson Becker; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, D.De Rossi, Strootman; Ünder, Džeko, Diego Perotti. All. Eusebio Di Francesco

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Facundo Ferreyra. All. Paulo Fonseca