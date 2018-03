L'ex stella del calcio mondiale Romario si candida a governatore di Rio de Janeiro

L'ex stella del calcio Romario de Souza ha deciso di candidarsi alla guida di Rio de Janeiro alle prossime elezioni brasiliane di ottobre. Entrato in parlamento nel 2010 col partito Socialista, Romario è stato riconfermato senatore alle elezioni del 2014 e ora punta alla carica di governatore col centrista Podemos.

Lo stato di Rio de Janeiro per uno degli stati più violenti e difficili della federazione brasiliana. "In questi tempi così caotici, il cambiamento è necessario e urgente. Rio ha sempre avuto molti problemi legati alla sicurezza, ma mai come ora - ha detto in conferenza stampa sabato scorso annunciando la sua candidatura. "Non ho esperienza come governatore- ha aggiunto- ma se Dio vorrà, sarà la prima volta che avrò la possibilità di dimostrare ciò che ho imparato nella mia vita".

Dal calcio alla politica: Romario sulle orme di Weah

Per i fan Romario resta il campione del pallone che fece sognare il Barcellona e che vinse i mondiali di calcio del 1994. A fine gennaio scorso anche l'ex bomber George Weah ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per entrare in politica, vincendo le elezioni per la presidenza della Liberia.