Malore per Rubens Barrichello, l'ex Ferrari ricoverato in ospedale

L'ex pilota della Ferrari Rubens Barrichello è stato ricoverato d'urgenza in ospedale per un malore. L'episodio, stando a quanto si apprende, risale allo scorso sabato ma la notizia è trapelata soltanto nelle scorse ore. E' stato lo stesso Barrichello, seconda guida del Cavallino ai tempi di Schumacher, a rassicurare i tifosi diffondendo un videomessaggio sulla sua pagina Instgram. "Ora sto meglio, per fortuna mia moglie mi ha soccorso immediatamente", il messaggio del pilota.

Malore per Barrichello, forse un problema ad una vena

Stando a quanto si apprende al pilota è stato diagnosticato un problema ad una vena che gli aveva causato un forte mal di testa.

I messaggi sulla pagina Instagram del pilota

🙏🏻gratidao🙌🏻🙌🏻 Un post condiviso da Rubens Barrichello 1️⃣1️⃣1️⃣ (@rubarrichello) in data: Feb 1, 2018 at 8:21 PST