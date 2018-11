Sfida alla leggenda degli All Blacks, la diretta di Italia-Nuova Zelanda

La Nazionale maschile di rugby scende in campo a Roma contro la leggenda degli All Blacks, la Nuova Zelanda in testa al ranking da nove anni e i campioni del mondo in carica dal 2011.

La partita di rugby Italia Nuova Zelanda si disputerà alle 15 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in chiaro.

Dove vedere Italia Nuova Zelanda di rugby

La partita di rugby Italia Nuova Zelanda sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DMAX, canale 52 del digitale terrestre e 136 del satellite, a partire dalle 14.15. Si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Dplay, raggiungibile da questo link.

Italia Nuova Zelanda, la diretta

La tradizionale "haka" degli All Black

#ITAvNZL Ecco la Haka dei Campioni del Mondo! pic.twitter.com/Pj4DYs16PO — Italrugby (@Federugby) 24 novembre 2018

Dal 2011 a oggi gli All Blacks hanno perso 4 partite sulle 102 disputate, l’ultima una settimana fa a Dublino. Sul campo dell'Olimpico la nazionale della Nuova Zelanda sarà impegnata a trovare la giusta concentrazione per cancellare la recente sconfitta. Per l'Italia un compito più che mai arduo nell'ultimo test match d'autunno in vista della Coppa del Mondo.

Due anni fa l’ultima volta degli All Blacks a Roma: la Nuova Zelanda vinse con dieci mete segnate e un punteggio eloquente: 68-10. Da allora l’Italia è cambiata molto, gioca visibilmente con più fiducia e sta lentamente sostituendo i giocatori più anziani con dei giovani abbastanza promettenti: un compito ancora più arduo oggi con l’assenza per problemi fisici del capitano Sergio Parisse.

Una settimana fa a Padova l’Italia è stata infine sconfitta 26-7 dall’Australia.