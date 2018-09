Campione anche di umiltà: l'attaccante dei Reds aiuta a pulire i bagni della moschea

Sadio Mané, attaccante senegalese del Liverpool, sta facendo notizia non solo per le ottime prestazioni con la maglia dei Reds. Lui, musulmano devoto e frequentatore della moschea Al-Rahma di Liverpool, è stato filmato casualmente da un fan mentre aiutava a pulire il pavimento dei bagni del luogo di culto.

Per Mané (che non cerca certo di farsi pubblicità con gesti del genre) non è la prima volta che fa parlare di sè anche fuori dal terreno di gioco: cresciuto nel povero villaggio di Bambali nel sud del Senegal, ha anche donato 200mila sterline al proprio villaggio per costruire una scuola.