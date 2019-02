Emiliano Sala, "tifosi" lo deridono mimando il gesto dell'aereo: bufera in Premier League

Brutto episodio. Ingiustificabile quanto si è visto sabato pomeriggio durante la gara tra Southampton e Cardiff. La partita di Premier League era iniziata con un minuto di silenzio in memoria di Emiliano Sala, l'attaccante argentino morto nella notte tra il 21 e il 22 gennaio proprio in un incidente aereo sul Canale della Manica.

Era la prima partita del Cardiff dall'annuncio dell'identificazione formale del corpo senza vita del giocatore argentino recuperato in seguito alla tragedia aerea in cui ha perso la vita.

Due tifosi del Southampton sono stati ripresi sugli spalti mentre mimavano il gesto dell'aereo verso il settore dello stadio riservato ai fan del Cardiff "riferendosi alla morte di Sala e deridendolo" secondo quanto scrivono oggi tutti i media inglesi. Sono stati identificati e fermati dalla polizia.

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh