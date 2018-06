Sarri-Chelsea, è fatta: nel suo staff anche due allenatori italiani in cerca di rilancio

Manca solo l'ufficialità, ma tutti i dubbi sono ormai dissipati.

Maurizio Sarri sbarca in Premier League, sarà lui l'allenatore del Chelsea del futuro: probabilmente ci sarà Gianfranco Zola, grande ex a Stamford Bridge, con lui come secondo.

I tabloid britannici si scatenano con le ipotesi di mercato, un nome su tutti: Dries Mertens, 'reinventato' proprio dal tecnico toscano nella nuova veste di 'falso nove'. Il belga aveva una clausola di 28 milioni, scaduta nei giorni scorsi e se il Chelsea vorrà davvero l'ex Psv dovrà adesso mettersi al tavolo per trattare con il Napoli.

Gli altri obiettivi del Chelsea secondo il Daily Mail sono Anthony Martial (Manchester United), Christian Pulisic (Borussia Dortmund) e Jean Michael Seri (Nizza).

Anche Giovanni Martusciello, attuale collaboratore di Luciano Spalletti, dovrebbe presto lasciare l’Inter per entrare a far nuovamente parte dello staff di Maurizio Sarri, prossimo allenatore del Chelsea: tra i due c'è una stima reciproca che risale ai tempi di Empoli.

In ogni caso l'annuncio non è questione di ore, il Chelsea si deve ancora liberare di Antonio Conte e del suo pesantissimo contratto.