"Sarri-Chelsea si farà": i Blues aspettano soltanto l'ultimo sconto di De Laurentiis

Maurizio Sarri, nonosante lo stallo delle ultime settimane, continua a sognare la panchina del Chelsea. In Inghilterra sono convinti che alla fine l’affare si farà.

"Sarri-Chelsea, l'affare si farà"

Nonostante sia scaduta la clausola da 8 milioni (entro fine maggio il Napoli non avrebbe potuto opporsi al pagamento degli 8 milioni da parte di un altro club) , Sarri è ancora legato ai partenopei fino al 2020 e De Laurentiis chiede soldi per lasciare libero l’allenatore toscano.

Se il Chelsea verserà 5 milioni cash nelle casse del Napoli, il club azzurro si riterrà sddisfatto. Sarri potrà diventare l'allenatore dei Blues nel giro di poche ore. Lui l'accordo col Chelsea l'ha raggiunto da settimane, per un biennale. Da Stamford Bridge però sperano ancora in uno "sconto".

I Blues faranno la spesa in serie A

Daniele Rugani e Gonzalo Higuain sono in cima alla lista dei desideri del Chelsea se il tecnico toscano riuscirà a liberarsi dal Napoli. Come rivelato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, Sarri in caso di sbarco a Londra vorrebbe portare in Premier anche tre giocatori del Napoli: Hysaj, di Albiol e di Zielinski. Ma prima di parlare di giocatori, il Chelsea vuole chiudere anche la grana Conte. Antonio non si dimette, non ne ha alcuna intenzione, aspetta solamente la comunicazione dell’esonero e i nove milioni che gli spettano in caso di addio.