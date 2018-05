Guardiola dà il benvenuto a Sarri: "Bello vederlo in Premier League"

Pep Guardiola chiama Maurizio Sarri. A Capriata d'Orba per la Vialli e Mauro Golf Cup, il tecnico del Manchester City ha parlato del possibile sbarco al Chelsea del tecnico ex Napoli. "Mi piacerebbe vederlo allenare in Premier - ha detto Guardiola - Ha fatto bene con Empoli e, soprattutto, con il Napoli. Vedere la squadra azzurra giocare è un vero spettacolo. Che sa offrire anche la Juventus, con il valore aggiunto della sicurezza con cui opera la società". Da Guardiola complimenti anche a Zidane: "E' già difficile conquistare una volta la Champions, figuriamoci tre di fila - dice -. Zidane ha dimostrato quello che è".

Ancelotti al Napoli, è fatta: addio Sarri

Il passaggio di Sarri al Chelsea è in stand-by. De Laurentiis non fa sconti a nessuno e chiede il pagamento della clausola da 8 milioni entro il 31 maggio. Ma i Blues prima devono pagare la buonuscita a Conte in caso di esonero (circa 10 milioni). E non sono in ogni caso intenzionati a pagare in toto la clausola del tecnico toscano. L'accordo si troverà probabilmente a metà strada, intorno ai 4 milioni. E Sarri ha già raggiunto l'accordo con i Blues per una cifra vicina ai 6 milioni di euro netti a stagione.