Scarpa d'oro, Ronaldo e Immobile "a caccia" di Lewandoswsky

Con 30 gol a testa, dopo quelli segnati nella sfida tra Juventus e Lazio della 34esima giornata di Serie A, Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile sono in vetta alla classifica marcatori. Ma se in Italia il portoghese e il bomber biancoceleste non hanno rivali, in Europa devono fare i conti con il re degli attaccanti in Bundesliga: Robert Lewandowski del Bayern Monaco.

Il polacco è in testa alla classifica per la Scarpa d'Oro 2019/2020, il premio che va al giocatore più prolifico dei diversi campionati europei. Ad oggi il numero 9 del Bayern è il favorito, ma con il campionato tedesco già concluso, CR7 e Immobile, che hanno ancora quattro partite da giocare, possono ancora ambire a superarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scarpa d'oro, la classifica attuale

La classifica momentanea della Scarpa d'Oro attribuita a chi ottiene il miglior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso: