Giù dalla montagna in bici: la folle impresa del ciclista

Il ciclista Erich Costantino, di Pinerolo, in provincia di Torino, non è nuovo ad imprese del genere. Ha una passione sfrenata per la bicicletta che lo sta portando a spostare sempre più in là l'asticella della sfida.

L'ultima impresa pochi giorni fa quando alla difficoltà ha voluto aggiungere un livello e un pizzico di follia. In sella a una una bicicletta da passeggio per bambino ispirata alla vecchia Graziella è salito fino alla cima del Monte Vandalino, sopra Angrogna in Val Pellice, e da lì si è lanciato verso una folle discesa su un terreno coperto dalla neve.

