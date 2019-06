Schumacher, in vendita la Ferrari con cui dominò la stagione 2002

Nel 2002 Michael Schumacher dominà il mondiale di Formula 1: il tedesco finì primo o secondo in ogni gara e si portò a casa il mondiale con sei gare di anticipo. Ora la Ferrari F1 di Schumacher andrà all'asta.

Il "destriero" sarà battuto da RM Sotheby ad Abu Dhabi il prossimo 30 novembre.

La vettura all'asta è la stessa F2002 con cui Schumi ha vinto a Imola, Zeltweg e - soprattutto - a Magny Cours, quindi la vettura che con la vittoria del Gp di Francia ha portato al ferrarista il titolo mondiale.

La F2002 ha vinto in un solo anno in Australia, Brasile, San Marino, Spagna, Austria, Canada, Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio e Giappone. Ora secondo le stime è valutata da 5,5 a 7,5 milioni di dollari, ma forse la macchina spunterà una quotazione ancora più alta considerando che recentemente una F2001 vincitrice di un Gp è stata battuta da Sotheby's a 7,5 milioni di dollari.

Grazie al suo motore aspirato 10 cilindri a V 3000 da 823 cavalli a 17.800 giri al minuto, è considerata la Ferrari con il "sound" più affascinante di sempre.

Press release - Formula 1® and RM Sotheby’s to auction Ferrari F2002 in Abu Dhabi #f1 #Sothebys pic.twitter.com/pEIRuxaSau