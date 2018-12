Fisichella parla di Schumacher e si commuove in tv: "Vorrei abbracciarlo"

"Mi piacerebbe riabbracciare Michael Schumacher e parlare con lui": Giancarlo Fisichella non nasconde l'emozione parlando dell'amico e collega rimasto gravemente ferito nel 2013, a seguito di un incidente sulla pista da sci.

Intervenendo in tv nel programma 'Storie Italiane' su Rai 1, il campione di Formula 1 si confida: "Gli racconterei quello che sta facendo il figlio Mick, che sta crescendo, che sta vincendo e che, probabilmente, diventerà un campione come lui".

"Come collega è stato un avversario incredibile, ha scritto la storia della Formula Uno -prosegue il pilota romano-. Averci corso insieme mi ha dato tanto, e quelle poche volte che gli sono arrivato davanti mi ha reso ancora più orgoglioso perché lui è un grande campione".

Nella lunga intervista Fisichella, che in carriera ha vinto in Formula Uno 3 Gp conquistando 19 podi ed oggi corre con la Ferrari-AF Corse nel campionato del mondo Endurance, parla anche di sé e del rapporto con il padre, scomparso da qualche anno.

"Mio padre era un grande appassionato di Formula Uno, ce l'aveva nel sangue. Il suo orgoglio era quello di dire 'mio figlio è in Formula Uno ed è in Ferrari'. Questo era il regalo più bello che io potessi fargli. Non smetterò mai di ringraziarlo per la possibilità che mi ha dato di iniziare a correre, facendo sforzi, investendo dei soldi: lo ringrazierò sempre, per questo e per tutto quello che mi ha trasmesso e che io voglio trasmettere ai miei figli".