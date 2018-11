Schumacher, parla il figlio: "Mio padre Michael è il migliore"

"Non c'è problema con i confronti con mio padre". Parola di Mick Schumacher che ha parlato in un documentario della tv tedesca Rtl che sarà trasmesso oggi prima delle qualifiche del GP di Abu Dhabi.

A 19 anni Schumi jr ha appena vinto il titolo europeo di Formula 3 e vuole intraprendere una carriera di successo in monoposto. L'anno prossimo Schumacher junior dovrebbe correre in Formula 2 con la Prema.

"Mio padre è il migliore, ed è per questo che è il mio modello" dice Mick ricordando i primi giri sulla pista di casa a Kerpen, "anche se era chiusa" ricordando quando fu proprio il padre a chiederli: "Vuoi farlo professionalmente adesso?".

Michael Schumacher come sta? Sono passati quasi 5 anni da quando l'indimenticato campione della Ferrari è stato coinvolto in un grave incidente sciistico. Da quel terribile giorno del dicembre 2013 più volte si sono rincorse voci sulle condizioni di salute.

La moglie Corinna, 49 anni, sposata da 23 anni con Michael, di recente ha definito il marito "un combattente che non mollerà". Schumacher, a quanto si sa, si troverebbe nella sua casa in Svizzera vicino a Ginevra, e sarebbe assistito da un team di quindici persone nel massimo riserbo, come chiesto dalla famiglia. Una privacy che vogliamo rispettare.