Schurrle, addio al calcio a 29 anni: è stato campione del mondo nel 2014

Addio al calcio a soli 29 anni per André Schurrle. Lo annuncia lo stesso campione del mondo con la Germania nel 2014 in un'intervista rilasciata a Der Spiegel: "L'idea di lasciare il calcio stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso perché i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre di meno. Non ho più bisogno degli applausi del pubblico".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due giorni fa c'era stato l'annuncio della risoluzione anticipata del contratto con il Borussia Dortmund che sarebbe scaduto tra un anno, oggi la parola fine alla carriera da calciatore iniziata in Bundesliga con le maglie di Mainz e Bayer Leverkusen, poi l'esplosione e il trasferimento nell'estate del 2013 al Chelsea con José Mourinho allenatore: una Premier e una Coppa di Lega vinte con i Blues, poi il ritorno in Germania al Wolfsburg e poi al Borussia Dortmund. Nel 2018 il trasferimento in prestito al Fulham, nuovamente in Inghilterra, poi l'ultima stagione - sempre in prestito - in Russia allo Spartak Mosca.