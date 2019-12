Scimmie contro il razzismo, la trovata (imbarazzante) della Lega Serie A

La polemica è inevitabile. Tre scimmie per simboleggiare la lotta al razzismo nel calcio italiano. Un'opera dell'apprezzato artista Simone Fugazzotto è stata commissionata tempo fa dalla Lega Serie A per sottolineare una battaglia che il calcio italiano sta evidentemente perdendo. La scelta di utilizzare i lavori di Fugazzotto ha subito scatenato reazioni ieri dopo che le foto sono circolate sui social: scegliere di lanciare un messaggio antirazzista utilizzando come simbolo la scimmia non è la migliore idea del mondo.

I tre quadri avrebbero come obiettivo quello di diffondere valori come l’integrazione, la fratellanza e la multiculturalità e saranno esposti permanentemente nella sala assemblea della Lega di Serie A. Il trittico era stato realizzato lo scorso 15 maggio per la Finale di Coppia Italia tra Lazio e Atalanta.

"Dipingo solo scimmie, come metafora dell'essere umano - ha spiegato l'artista -. La teoria evolutiva dice questo. Da qui parte tutto. La scimmia come scintilla per insegnare a tutti che non c'è differenza. Perché non smettere di censurare la parola scimmia nel calcio, ma rigirare il concetto e affermare invece che alla fine siamo tutti scimmie?". Intento lodevole, ma forse l'esito non lo è allo stesso modo; l'organizzazione anti discriminazione Fare ha scritto su Twitter che "queste opere sono un insulto, saranno controproducenti e aumenteranno la disumanizzazione delle persone di origine africana".

“Ho deciso di raffigurare le scimmie per parlare del razzismo perché sono la metafora dell’essere umano - aveva articolato qualche mese fa l'artista - L'anno scorso ero allo stadio a vedere Inter-Napoli e mi sono sentito umiliato, tutti facevano il verso della scimmia a Koulibaly, un giocatore che stimo. Dipingo sempre scimmie ormai da 5-6 anni, allora ho pensato di realizzare quest'opera per insegnare che siamo tutti scimmie, ho fatto la scimmia occidentale con gli occhi azzurri e bianca, la scimmia asiatica con gli occhi a mandorla e la scimmia nera posizionata al centro, da dove nasce tutto. La scimmia diventa la scintilla per insegnare a tutti che non c’è differenza, non c’è uomo o scimmia siamo tuti uguali. Semmai siamo tutti scimmie”.

Il caso è finito sui media di tutto il mondo, anche sul New York Times. Non una bella pubblicità per il movimento calcistico italiano, comunque la si pensi.

Si poteva trovare un altro modo profondo e d'impatto per affrontare il tema. Combattere il razzismo usando come immagini delle scimmie è odioso. Non servono scienziati per capirlo. Il problema non è ovviamente nell'opera in sé: il punto è che i vertici del calcio nazionale non comprendono per quale motivo un manifesto di scimmie non sia azzeccato per lanciare un messaggio contro il razzismo. Non c'è molto altro da dire.