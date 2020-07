Inter, la seconda maglia 2020-2021 è a quadretti. Ironia dei tifosi: "Una tovaglia"

Sulle seconde maglie gli sponsor tecnici si sbizzariscono. Pure troppo. Non sbagliano mai quelli di Footy Headlines. Le foto che, dall'account Twitter specializzato sugli ultimi kit delle squadre di calcio, trapelano sulla seconda maglia dell'Inter 2020-2021 sta facendo discutere i tigosi nerazzurri, a molti l'idea non piace per nulla. Ma il marketing non segue la tradizione. Già la prima maglia a zig zag non è stata unanimemente apprezzata: questa è ancora più originale.

La maglia da trasferta Nike Inter 2020-2021 è prevalentemente bianca con un motivo a quadretti delineato nei colori principali del club, nero e blu. Che cosa ne pensate? Vi piace la nuove seconda maglia dell'Inter? "Sembra una tovaglia" commenta ironicamente qualche tifoso.

Dalla prossima stagione tutte le squadre di serie A avranno finalmente lo stesso font per numeri e nomi sulle maglie, come accade in Premier League da anni.