Juventus, presentata la seconda maglia 2018-2019: è color sesamo

La Juve ha ufficialmente presentato la seconda maglia per la stagione 2018/19, firmata Adidas, "con un design innovativo ma caratterizzato da linee classiche". "L'elegante abbottonatura omaggia il glorioso passato della Juventus, il passato di uno dei club più iconici del mondo. Come sempre, i dettagli fanno la differenza: le strisce bianconere sul fondo delle maniche sono eleganti, moderne e sono un richiamo di classe alla tradizione del club" dicono da Adidas.

Francesca Venturini, designer di Adidas Football, ha commentato: "Lavorando con la Juventus, la storia del club è fonte di ispirazione e ambizione. Il nostro obiettivo è quello di attingere dagli elementi iconici di design associati al club e riproporli con uno stile contemporaneo che fa sì che la maglia funzioni tanto per i fan del gioco di strada tanto quanto per i giocatori in campo. Con questa nuova maglia away, abbiamo creato un design classico e contemporaneo che conferisce un nuovo look ad una maglia tanto iconica".

Seconda maglia Juventus 2018-2019