Seconde Squadre, c'è il regolamento: così si calcolerà il ranking

La Figc ha ufficializzato il regolamento e dettato i parametri con i quali scrivere il ranking tra le società di Serie A interessate all'iscrizione di una Seconda Squadra nel prossimo campionato di Serie C. Il ranking definirà una vera e propria classifica tra i club di A che ad agosto potranno chiedere o meno di iscrivere la loro Seconda Squadra in C a completamento dell'organico. Proprio come il Real Madrid Castilla e il Barcellona B, squadre che militano nelle categorie inferiori e permettono ai club di far giocare i proprio giovani talenti in tornei competitivi e non in campionati "primavera", anche i club italiani lo potranno fare.

Seconde Squadre 2018-2019

La Federcalcio permetterà l'iscrizione delle Seconde Squadre (o Squadre B) a copertura degli eventuali buchi in organico

Il regolamento è molto preciso. Peserà il coefficiente azzurro: il punteggio per ciascuna società di Serie A si comporrà per il 40% grazie alle presenze dei propri atleti nelle nazionali giovanili nell'ultimo triennio. Il restante 60% arriverà dal piazzamento nell'ultimo campionato (il 30%) e dalla media spettatori dal 2012 al 2017 in campionato (il 30%). Sono cinque le società pronte a iscrivere la Squadra B: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus e Milan.

In pratica il primo posto libero in C sarà a disposizione di una Seconda Squadra di A, il secondo di una retrocessa dalla Lega Pro, il terzo per una società che ha vinto i playoff di Serie D.

Come si calcola il ranking

I punteggi per il ranking si assegnano in base al "Coefficiente Azzurro": "Sarà formata una graduatoria tenendo conto del numero delle convocazioni per gare internazionali, nelle stagioni sportive 2015-16, 2016-17 e 2017-18 - si legge nel comunicato della Figc -, dei loro calciatori nelle nazionali dall'Under 21 all'Under 15. Saranno assegnati 20 punti alla società che risulterà aver collezionato, con propri calciatori, il maggior numero di convocazioni e via via sarà assegnato un punteggio decrescente, fino alla attribuzione di un solo punto alla società che, con propri calciatori, avrà collezionato il minor numero di convocazioni. In caso di parità nel numero delle convocazioni, prevarrà la società che avrà collezionato il maggior numero di convocazioni nell'Under 21, in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di convocazioni nell'Under 20 (e così via fino all'U15, ndr). Qualora permanga ancora una situazione di parità, si procederà a sorteggio".

Un altro 30% viene attribuito in base alla classifica finale dell’ultimo campionato. In questo modo: 20 punti per la prima in Serie A 2017-18, 19 punti per la seconda in Serie A fino ai 4 punti della 17ª in Serie A. Chi ha vinto l'ultima Serie B (l'Empoli) avrà 3 punti, 2 punti per il Parma secondo in Serie B e un punto alla società che vincerà i playoff di B. Infine, l'ultimo 30% è assegnato attraverso la classifica della media spettatori allo stadio delle ultime stagioni.