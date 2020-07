Serie A, tutte le partite da oggi a domenica sera

Non si ferma mai la serie A. Nemmeno il tempo di chiudere la giornata con la vittoria che vale (quasi) lo scudetto della Juventus sulla Lazio, e già questa sera si torna a giocare per la 35esima giornata del campionato di serie A. Questa sera due partite: Atalanta- Bologna e Sassuolo-Milan. La Juve è in campo giovedì a Udine. L'Inter domani in casa con la Fiorentina. Questo il programma e la classifica:

35esima giornata: Martedì 21 luglio: Atalanta-Bologna (ore 19.30), Sassuolo-Milan (ore 21.45), Mercoledì 22 luglio: Parma-Napoli (ore 19.30), Inter-Fiorentina (ore 21.45), Lecce-Brescia (ore 21.45), Sampdoria-Genoa (ore 21.45), Spal-Roma (ore 21.45), Torino-Verona (ore 21.45), Giovedì 23 luglio, Udinese-Juventus (ore 19.30), Lazio-Cagliari (ore 21.45)

36esima giornata: Venerdì 24 luglio: ore 21.45 Milan-Atalanta; Sabato 25 luglio: ore 17.15 Brescia-Parma; ore 19.30 Genoa-Inter; ore 21.45 Napoli-Sassuolo; Domenica 26 luglio: ore 17.15 Bologna-Lecce; ore 19.30 Cagliari-Udinese; ore 19.30 Verona-Lazio; ore 19.30 Roma-Fiorentina; ore 19.30 Spal-Torino; ore 21.45 Juventus-Sampdoria.

Classifica: Juventus 80, Inter 72, Atalanta 71, Lazio 69, Roma 58, Milan, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Cagliari, Fiorentina 42, Sampdoria 41, Parma 40, Torino 37, Udinese 36, Genoa 33, Lecce 29, Brescia 22, Spal 20.