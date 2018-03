Calendario Serie A 2018-2019: tutte le date

Le date sono ufficiali: dopo un'estate di rara tristezza per i calciofili italiani a causa dell'assenza degli azzurri ai Mondiali in Russia, il campionato di Serie A 2018/2019 prenderà il via domenica 19 agosto. Una settimana prima si giocherà invece la Supercoppa italiana, in programma domenica 12 agosto.

Calendario Serie A 2018-2019

Il calendario del prossimo campionato di Serie A prevede che per la prima volta si giocheranno ben tre giornate di campionato nel periodo delle feste di Natale, coma avviene da anni in Premier League. Un bel modo per invogliare le famiglie ad andare allo stadio nel periodo delle feste di fine anno, quando in molti godono di qualche giorno di vacanza. Nel dettaglio si giocherà sabato 22, mercoledì 26 e sabato 29 dicembre. Poi ci sarà la sosta della Serie A fino al 20 gennaio, mentre si giocherà la Coppa Italia fra venerdì 11 e domenica 13 gennaio 2019. Le pause per le nazionali saranno a settembre e ad aprile.

Tutte le date della Serie A 2018-2019

PRIMA GIORNATA SERIE A 2018-19: 19 agosto

ULTIMA GIORNATA SERIE A 2018-19: 26 maggio

TURNI FESTE SERIE A 2018-19: si giocherà il 22, 26, 29 dicembre 2018. Il campionato riprenderà il 20 gennaio 2019

TURNI INFRASETTIMANALI: due i turni infrasettimanali, si giocherà mercoledì 26 settembre 2018 e mercoledì 3 aprile 2019.

SOSTE NAZIONALI: il campionato si fermerà il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e il 24 marzo.

CALCIOMERCATO: Finalmente il calciomercato finirà prima dell'inizio del campionato: i piccoli e grandi colpi di mercato dovranno essere portati a termine entro il 18 agosto e non più entro mil 31 agosto.

SUPERCOPPA ITALIANA: si giocherà il 12 agosto in sede ancora da definire.